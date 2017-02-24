Sito Alonso: “Efes, Bizden 1 Saniye Önde Düşündü”

Baskonia Vitoria Gasteiz Başantrenörü Sito Alonso, "Bugün Anadolu Efes iyi olan taraftı. Bizden her zaman bir adım öndeydi. Hızlıydılar. Bizden 1 saniye...

Baskonia Vitoria Gasteiz Başantrenörü Sito Alonso, "Bugün Anadolu Efes iyi olan taraftı. Bizden her zaman bir adım öndeydi. Hızlıydılar. Bizden 1 saniye önde düşündüler" dedi.

Baskonia, THY Euroleague'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 96-85 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Baskonia Vitoria Gasteiz Başantrenörü Sito Alonso, "Bugün Anadolu Efes iyi olan taraftı. Bizden her zaman bir adım öndeydi. Hızlıydılar. Bizden 1 saniye önde düşündüler. Hücumdaki performansları iyiydi. Efes'i tebrik ederdim. Evimizdeki maçlarda iyi olmalıyız" diye konuştu.