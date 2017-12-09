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Sivas-ankara Arasında 5 Lira Yakıyor

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Sivas-ankara Arasında 5 Lira Yakıyor
Cumhuriyet Üniversitesi (CU) tarafından geliştirilen "Kangal S4E" isimli yerli-elektrikli otomobil Sivaslılara tanıtıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi (CU) tarafından geliştirilen "Kangal S4E" isimli yerli-elektrikli otomobil Sivaslılara tanıtıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yapılıp, TÜBİTAK Alternatif Enerji Araç Yarışları Elektromobil kategorisinde 16.lık elde eden, "Kangal S4E" isimli yerli otomobil Sivas Tarihi Kent Meydanında Sivaslılara tanıtıldı.

Burada otomobil hakkında bilgi veren CU Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, CU olarak yerli otomobil üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirtip, "Türkiye'de biliyorsunuz yerli otomobil meselesi birkaç yıldır konuşuluyor. Cumhurbaşkanımızda bir baba yiğit aradığını söylemişti. Şuan çalışmalara başlandı ama biz üniversite olarak biz bu işe hazır olduğumuzu söylüyoruz. Gördüğünüz otomobil elektrikli; Kangal S4E, Sivas 4 Eylül anlamına geliyor. Üniversitelerden 67 takımın yarıştığı, yaz döneminde TUBİTAK destekli ve Kocaeli pistinde yapılan yarışta biz 16'ıncı olduk. İnşallah 1 yıl sonraki hedefimiz 1. olmak" dedi.

Yüz kilometrede 1.40 Kuruş yakıyor

Yıldız, "Kangal 4SE'nin" yüz kilometrede 1.40 kuruşluk yakıt harcadığını, kendi üretimleri olan bu otomobilin Sivas'tan Ankara'ya 5 liralık bir yakıt harcaması ile ulaşabileceğini ifade edip,"Şuan 70 kilometre hıza çıkıyoruz. Yüz kilometre 1.40 kuruş yakıt harcıyor. Şöyle düşünürsek Sivas'tan Ankara'ya gidişimiz 5 lira. Bunun geliştirilmesi gerekiyor. Üniversite olarak bunu geliştirerek 2018 yılında 1'inci olma hedefimiz var.TÜBİTAK Alternatif Enerji Araç Yarışları Elektromobil kategorisinde Cumhuriyet Üniversitesi Kangal S4e aracı ile temsil edilmiştir. Doç. Dr. İbrahim Can'ın akademik danışmanlığında 13 kişilik ekip ile tasarlanmıştır. Yarışmaya başvuru yapan 70 araç arasında finale kalmaya başarmış. 63 dakikada 24 tur 1 bin 549 W enerji sarfiyatıyla başarı elde etmiştir. Tek şarjda 400 km menzil yapıyor" şeklinde konuştu.

Sivaslılar yeni tanıştıkları otomobili beğendiklerini, geliştirilip üretime geçilmesini istediklerini söylediler.

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