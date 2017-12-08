  • BIST 107.497
  • Altın 154,686
  • Dolar 3,8575
  • Euro 4,5281
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Sivas İl Özel İdaresi Kışa Hazır

» »
Sivas İl Özel İdaresi Kışa Hazır
Sivas İl Özel İdaresi yoğun geçen kış mevsimi nedeniyle kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı.

Sivas İl Özel İdaresi yoğun geçen kış mevsimi nedeniyle kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı.

Kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği Sivas'ta bir takım hazırlıklar yaparak, kırsaldaki vatandaşların sorunsuz bir mevsim geçirmesini amaç edinen İl Özel İdaresi bu kapsamda yoğun bir çalışma içerisine girdi. Kar yağışları öncesinde hazırlıklarını tamamlayan karla mücadele ekipleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü sahasında bir araya geldi.

Çetin kış şartlarında yol açma çalışmalarını sürdürecek olan personelin önemli bir görevi yerine getireceğini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, "Sivas İl Özel İdaresi ailesi olarak, valimizin koordinasyonunda genel sekreterinden işçisine kadar karla mücadelede hazırlık çalışmalarımızı yerinde değerlendiriyoruz. 7 bin 600 kilometre yol ağında, 110 iş makinesi ve bununla beraber 220 personelle il sathında yoğun bir mücadele vereceğiz. Büyük bir tecrübeye sahibiz. Kendimizden eminiz. Kıymetli mesai arkadaşlarımızın destekleriyle bu sene de özverili bir çalışma yürüteceğiz. Yeri geldiğinde bir hastaya, yeri geldiğinde bir yaşlıya yardımcı olacağız. Aynı zamanda kullandığımız yolu da ulaşıma açacağız. Bütün arkadaşlarıma karla mücadele çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Vatandaşlardan lüzumsuz ihbarlarla kamu kaynaklarını gereksiz meşgul etmemelerini rica eden Kaya, "Keyfi ve asılsız ihbarlarla belki bir hastaya ulaşmamıza engel olabilirsiniz. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını rica ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma kazasız belasız hayırlı mesailer diliyorum" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya’da Teknomarket Açılışında İzdiham08 Aralık 2017 Cuma 12:08
  • Yyü Tıp Fakültesi Öğrencileri Önlüklerini Giydiler08 Aralık 2017 Cuma 12:08
  • Turkab’dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına Ziyaret08 Aralık 2017 Cuma 12:08
  • Devrek Belediyesi’nden Aylık Meclis Toplantısı08 Aralık 2017 Cuma 12:03
  • Öğrenciler Maden Müzesini Gezdi08 Aralık 2017 Cuma 12:03
  • Mhp İl Başkanı Avşar’dan Kudüs Kararına Tepki08 Aralık 2017 Cuma 11:58
  • Megastar Tarkan’a Alman Konsolosluğunda Yoğun İlgi08 Aralık 2017 Cuma 11:58
  • Mhp İl Başkanı Avşar: “Muhtarlarımızı Önemsiyoruz"08 Aralık 2017 Cuma 11:58
  • Devrek Hem’deki Eğitim Kursları Büyük İlgi Görüyor08 Aralık 2017 Cuma 11:58
  • Bakan Fakıbaba Kars’a Geldi08 Aralık 2017 Cuma 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti