Sivas İl Özel İdaresi Kışa Hazır

Sivas İl Özel İdaresi yoğun geçen kış mevsimi nedeniyle kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı.

Sivas İl Özel İdaresi yoğun geçen kış mevsimi nedeniyle kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı.

Kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği Sivas'ta bir takım hazırlıklar yaparak, kırsaldaki vatandaşların sorunsuz bir mevsim geçirmesini amaç edinen İl Özel İdaresi bu kapsamda yoğun bir çalışma içerisine girdi. Kar yağışları öncesinde hazırlıklarını tamamlayan karla mücadele ekipleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü sahasında bir araya geldi.

Çetin kış şartlarında yol açma çalışmalarını sürdürecek olan personelin önemli bir görevi yerine getireceğini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, "Sivas İl Özel İdaresi ailesi olarak, valimizin koordinasyonunda genel sekreterinden işçisine kadar karla mücadelede hazırlık çalışmalarımızı yerinde değerlendiriyoruz. 7 bin 600 kilometre yol ağında, 110 iş makinesi ve bununla beraber 220 personelle il sathında yoğun bir mücadele vereceğiz. Büyük bir tecrübeye sahibiz. Kendimizden eminiz. Kıymetli mesai arkadaşlarımızın destekleriyle bu sene de özverili bir çalışma yürüteceğiz. Yeri geldiğinde bir hastaya, yeri geldiğinde bir yaşlıya yardımcı olacağız. Aynı zamanda kullandığımız yolu da ulaşıma açacağız. Bütün arkadaşlarıma karla mücadele çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Vatandaşlardan lüzumsuz ihbarlarla kamu kaynaklarını gereksiz meşgul etmemelerini rica eden Kaya, "Keyfi ve asılsız ihbarlarla belki bir hastaya ulaşmamıza engel olabilirsiniz. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını rica ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma kazasız belasız hayırlı mesailer diliyorum" şeklinde konuştu.