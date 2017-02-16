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Sivas Merkezli 18 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı

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Sivas Merkezli 18 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı
Sivas merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "ışık evleri'ne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına...

Sivas merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "ışık evleri'ne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "ışık evleri" olarak bilinen erkek öğrenci evlerinin üst düzey sorumlularına yönelik Sivas merkezli 18 ilde 28 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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