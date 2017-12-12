Sivas Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Seçimleri

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçimlerinde güçlü adaylardan Ömer Yıldız, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçimlerinde güçlü adaylardan Ömer Yıldız, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık yarışı hız kazandı. Seçimin güçlü adaylarından Ömer Yıldız, 2014 yılından bu yana başkanlık görevini yürüttüğünü belirtip, "Ben uzun yıllar bu sektörün içerisindeyim, şoför esnafımızın sorunlarını bilen birisi olarak, onların içinden birisi olarak, onlarla da istişare yapıp adaylık kararımı aldım."dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında başlattığı esnaf ziyaretlerini sürdüren Yıldız, " Biz bu işin çilesini çeken insanlar olarak çözümlerini biliyoruz. Bizim derdimiz var, dertli olmayan dermanını da bulamaz. Esnafımızın derdi, sıkıntısı bizim derdimiz olacak. Esnafımıza ilaç gibi geleceğiz. Esnaf olarak; yakıt, araç bakım ve sigorta en büyük sorunumuz. Yıllardır buna çözüm bulunmuyor. Biz bunların hepsine çare bulacağız. Dersimize çok iyi çalıştık. Odayı esnafımızla birlikte yöneteceğiz, birlikte başaracağız"dedi.