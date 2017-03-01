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Sivas Tarım Platformu Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı

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Sivas Tarım Platformu Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı
Sivas Tarım Platformu Şubat ayı toplantısı Yıldız Dağı ve Kış Sporları Turizm Merkezinde yapıldı.

Sivas Tarım Platformu Şubat ayı toplantısı Yıldız Dağı ve Kış Sporları Turizm Merkezinde yapıldı.

Toplantı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Çetin Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü İsmail Köse, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Özcan Karataş ile birlik ve kooperatif başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Tarım Platformu üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile tarım ve hayvancılık konularında 2017 yılında yapılması planlanan projeler, Sözleşmeli Besicilik ve DAP desteklemeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tarım Platformu Üyeleri toplantıdan sonra kayak merkezini gezerek yapılan çalışmalar hakkında Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

Sivas Tarım Platformu Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı

Sivas Tarım Platformu Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı

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