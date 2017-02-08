SİVAS’A ÇIKARMA YAPACAKLAR

Samsunspor Pazar günü zorlu mücadelede deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Geçen hafta diriliş hareketi başlatan taraftarlar hafta sonu Sivas’a çıkarma yapacak

Kırmızı-Beyazlı renklere gönül vermiş taraftarlar Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Sivasspor maçı için seferberlik ilan etti. Hafta başından itibaren sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Sivas’a çıkarma yapmaya hazırlanan taraftarlar, zorlu mücadelede futbolculara mücadele boyunca destek verecek.

Geçen hafta Yeni Malatyaspor’la oynanan maç öncesinde meşaleler yakarak ‘Diriliş’ hareketi başlatan Kırmızı-Beyazlı taraftarlar Malatyaspor galibiyeti ile şehirde önemli bir dayanışmanın başlamasına vesile oldu. Samsunspor Taraftar grupları Pazar günü oynanacak olan mücadelede futbolculara 19 Mayıs Stadı'nı aratmayacak. Öte yandan Sivasspor maçının biletleri satışa çıktı. Ev sahibi ekip misafir takım tribün bilet fiyatlarını 10 TL olarak açıkladı.