SİVAS’A HAZIRLANIYORLAR

Hafta sonu deplasmanda Sivasspor’la zorlu bir sınava çıkacak olan Samsunspor’da hazırlıklar sürüyor. Dünü tek idmanla tamamlayan Kırmızı-Beyazlı ekipte neşeler yerinde

Lig’in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Kırmızı-Beyazlı ekipte hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Osman Özköylü nezaretinde Nuri Asan Tesislerinde dün yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli olmaları dikkatlerden kaçmadı. İdman 5’e 2 orta oyunu ile başlarken ardından iki gruba ayrılan oyuncular hücum ve savunma organizasyonu gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Talebelerini sürekli olarak takip eden Özköylü, sık sık oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.

ZEREN TAKIMIN AĞABEYİ

Sportif Direktör Coşkun Zeren, Samsunspor’lu oyuncularla yakından ilgileniyor. Antrenmanın başlangıcında oyuncularla idman sahasına kadar yürüyen Zeren, özellikle yeni transferlerin sorunları ile yakından ilgileniyor.

NEŞELİ GÖRÜNDÜLER

Sivasspor maçı hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Kırmızı-Beyazlı futbolcuların neşeli görüntüleri gözlerden kaçmazken, özellikle 5’e 2 organizasyonunda sürekli olarak birbirleri ile şakalaşmaları zorlu maç öncesi mutlu etti.

KALEDE SIKI REKABET

Ara transferde takıma dahil olan Belçikalı kaleci Tom Muayters’in de katılması ile kalede müthiş bir rekabet yaşanmaya başladı. Dün yapılan antrenmanda file bekçilerinin performansında yaşanan yükseliş teknik ekibi sevindiriyor.

VURDUKLARI GOL OLDU

Samsunspor’un gol yollarındaki etkili isimler Famousa Kone, Jeroen Lumu ve Kevin Brands’in dün yapılan idmanın bir bölümünde yaptığı şut çalışmasında gösterdikleri performans ve isabetli şutlar alkış aldı.