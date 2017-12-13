Sivas’a Macera Parkı Yapılıyor

Sivas Belediyesi tarafından Kardeşler Ormanı'na Macera Parkı yapılıyor.

Sivas Belediyesi tarafından Kardeşler Ormanı'na Macera Parkı yapılıyor.

Sivas Belediyesi tarafından yapımına başlanan Macera Parkı projesinde çalışmalar devam ediyor. Seyir terasları, atlama kuleleri, tırmanma duvarları ve slacklining gibi heyecanı yüksek aktivitelerin yapılacağı Macera Parkı'nda, vatandaşların sevdikleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri kafe ve restoranlar da yer alacak.

Mesire alanı olarak da kullanılan Kardeşler Ormanı'na kazandırılan projeyi inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan, Park ve Bahçeler Müdürü Harun Koç ve yetkililerden bilgi aldı.

Seyir terası ve atlama kulelerine çıkan Başkan Aydın, projenin aynı zamanda vatandaşlara eşsiz şehir manzarası sunacağını kaydetti. Projenin bahar aylarıyla birlikte Sivas halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.