SİVAS'IN YOLLARINA

Samsunspor hafta sonunda Sivas yollarında olacak.
Ligin güçlü ve iddialı ekiplerinden Sivasspor karşısında zorlu bir maça çıkacak.
Bizler de nasip olursa Sivas yollarında Samsunsporla birlikte olacağız.
Malatya maçında alınan flaş galibiyet şehirde müthiş bir hava yaratırken ilk yarının o karamsar bulutları da dağılmış oldu.Herkes havaya girdi.Beklenti yükseldi takımdan.Hatta sosyal medyada yapılan yorumlara bakıldığında play-off bile dillendirilmeye başlandı.
Matematiksel olarak play off mümkündür ama gerçekçi olmak gerekirse hedef ligde kalmaktır.Öyle de olmalıdır.
Beklentilerin olumluya dönüşmesi memnuniyet verici.Ama beklentiler reelin üstüne çıkmamalı.
Kabul ediyoruz ancak takım gibi takım olduk.Kabul ediyoruz ilk devreyle kıyas kabul etmez bir takım var artık.Ama hala küme düşme potasındayız.Hala zorlu maçlarımız var.Hala bu takımın sahip çıkılmaya ihtiyacı var.
O yüzdendir ki ayaklarımız yere basmalı.Bir galibiyet almakla her şeyi çözmediğimiz gibi istemediğimiz bir sonuç aldığımızda da her şey bitmeyecek.Mücadele ligin sonuna kadar devam edecek.Bu mücadele devam ederken kazanılan kaybedilen maçlar olacak.Kazansak da ayaklarımız yere basmalı, kaybetsek de çökmemeliyiz.
İşte Sivas maçı da böyle bir maç.
Her sonuca açık.
Kazansak da kaybetsek de berabere kalsak da mücadele sürecek.
Bize düşen bu mücadelede takımın yanında olmak ,son ana kadar mücadeleye omuz vermek.
Bir başka mücadele de takımın içinde bulunduğu maddi sorunlara yönelik verilen mücadele.
14 Şubat'ta Atakum Belediyesinin 155.000 forma satışını ihtiva eden bir organizasyon söz konusu. Bu konuda çeşitli haberler yayılıyor.Rivayete göre 9 milyon liraya yakın bir gelir hedefleniyor.
İçeriğine ilişkin net bir bilgi yok.Bu organizasyona ilişkin mutlaka bir lansman yapılmalı.Söylendiği gibi 9 milyonluk bir gelir söz konusu ise dağın fare doğurmaması için , insanların olayı sahiplenmesi ve omuz vermesi adına bu önemli.
Yine eşya piyangosu da önemli bir organizasyon.Bilet satışları devam ediyor.Taraftarın bu organizasyona destek vermesinin yanında kurumların yapacağı toplu alımlar hedefin tutturulması açısından önemli.
Kısaca sahada takım mücadelesine devam ederken saha dışındaki organizasyonlarla da içinde bulunduğumuz durumu olumluya çevirme gayretleri devam diyor.Artarak da devam etmeli.
Bu şehir bu yükün altından kalkabilecek kapasiteye sahiptir.
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Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10