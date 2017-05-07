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Sivasspor, Bandırmaspor Maçının Ardından

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Sivasspor, Bandırmaspor Maçının Ardından
TFF 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor, Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor, Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, stresi ve temposu yüksek maçlar oynadığını belirterek, "Çok sık aralıklı maçlar yaptık. Bazen haftada 3 maça çıktık. Arada bir kupa maçı daha oynadık. Oyuncularım stresi kaldırma konusunda problem yaşadı. Gece uyuyamayanlar var. Sabah kalkınca ne olacak diyenler var ama ortada da bir hedef var. Bunu gerçekleştirebilmek için fedakarlık yapmak lazım. Oyuncularımı kutluyorum bu konuda gerçekten özverili davrandılar. Gereğini yaptılar. İyi oynadıkça, hedefe doğru yaklaştıkça inanlar da seyretmeye geliyor. Taraftarlarımız da muhteşemdi" dedi.

Her maça final gözüyle baktıklarını kaydeden Aybaba, "Her maçı tek tek düşündük. Her maçı kazanarak bir yere gelelim istedik. Önümüzdeki maçı da kazanıp büyük hedefe ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur ise, "Güzel başladığımız maçtı. Golü yememize rağmen oyun bizim üstünlüğümüzde gidiyordu. Bana göre kırmızı kart çok ağırdı ve dengemizi bozdu. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Yolları açık olsun. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp, ligde kalmak istiyoruz. O inançtan geri adım atmıyoruz. Oyuncularımızı canı gönülden tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Sivasspor, Bandırmaspor Maçının Ardından

Sivasspor, Bandırmaspor Maçının Ardından

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