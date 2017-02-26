Sivasspor - Büyükşehir Gaziantepspor Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 1-0 mağlup ederken, maçın ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı...

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 1-0 mağlup ederken, maçın ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, zor bir karşılaşmayı kazandıklarını belirterek, "Öldük, öldük dirildik. Ama herhalde bu ligde bundan sonra böyle olacak diye düşünüyorum. Oyunun başında bulduğumuz gol ve sonradan verdiğimiz bir, iki tane pozisyon var. Oyuna daha forse ederek kazanmamız gerekirdi. İkinci golü atsak daha değişik olacaktı. Kazandığımız için mutluyuz. 41 puan oldu. Bizim için çok önemli. Alt ile üstte oynayan takım arasında ciddi mücadele var. Kazanma mücadelesi, coşkusu üst seviyede. Oyun anlamında üretkenliğimiz yoktu ama stresli haftalar başladı diye düşünüyorum. Daha iyisini üretip yenmek, benim isteğimdi ama kazanmak güzel. Seyircimizi tebrik ediyorum. İnanılmaz destek verdi. Bu gibi destekler olursa önümüzdeki haftalarda bunun artacağını da düşünüyorum. Bugün sadece kazandık. Bundan sonra da maçlar hep böyle mücadele şeklinde olacak. Belki ikinciyi bulsak, çok daha farklı olacaktı" dedi.

Büyükşehir Gaziantepspor cephesi

Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Oğuz Çetin ise takımın başına geliş sürecinin çok hızlı geliştiğini belirterek, "Bugün özellikle sahada olmak istedim. Takımla iç içe olayım diye, Oyuncuları tanıyordum ama onları yakından görmek önemli. Bugün uzun süreden beri istenen performansı koyamayan takım, puan veya puanlar için geldik. Takımın istek arzu ve kazanma arzusu anlamında sıkıntı görmüyorum. Çok kolay gol yedik. Gol bölgesinde bulunmamıza rağmen becerili değildik. Genel oyunun bütününde oyunun hakimi olan, gol arayan, kazanmak isteyen taraf bizdik. Takımla iç içe olunca performans açısından daha öne çıkması gereken bir kaç oyuncumuz var. Onunla ilgili çalışmalar yapıp kendimizi çok iyi anlatacağız. Bu sene için her maç maç düşünüp ilerleyeceğiz. Bugünden bir hedef koymak yanlış olur. Uzun süreli bir anlaşma yaptık. Önümüzdeki sene itibariyle hem kadro yapılanması hem ortaya konulacak hedefle Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, TFF 1'inci ligin en iddialı takımı haline gelecektir. 12 maçımız var bizlerin bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bunu da kısa sürede ortaya koyacağız. Pozisyona girerek değil gol bularak bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ben mücadeleden, istek ve arzudan memnunum ama sonuçtan memnun değilim. Bazı oyuncuların mücadelesinden memnun değilim" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'i yakından takip ettiğini belirten Çetin, "Burada nasıl oynandığının bilincindeyim. Polyannacılık oynayacak halimiz yok. Takım bütünlüğü içerisinde doğru savunma ve hücum yapabilen bütünlük içerisinde bir takım yaratma çabası içerisinde olacağız. Ligin ne kadar çok zor olduğunu herkes biliyor. Oyun üstünlüğünün olması önemli ama hata yapmamak daha önemli. Sivasspor takımını da aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum. Yolları açık olsun" diye konuştu.