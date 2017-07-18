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Sivasspor, Cem Özdemir İle 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Sivasspor, Cem Özdemir İle 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Sivasspor, geçen sezon Adanaspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Özdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, geçen sezon Adanaspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Özdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor transfer çalışmaları doğrultusunda Adanaspor Cem Özdemir'i kadrosuna kattı. Başarılı oyuncu 3 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra takımın Bolu'daki kampına katıldı.

27 Temmuz 1992 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelen Cem Özdemir futbola Seyhan Belediyespor'da başladı. 2010 tarihinde Adanaspor'a geçerek profesyonelliğe geçiş yapan Cem, geçtiğimiz sezon Adanaspor forması ile Süper Lig'de 26 maça çıktı ve 3 kez gol sevinci yaşadı. Cem orta sahanın solunda ve merkezinde görev yapabiliyor.

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