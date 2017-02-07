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Sivasspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Sivasspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor
TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman fitness salonunda yapılan çalışmayla başladı. Daha sonra sahada pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip ardından taktik programların yer aldığı çalışmalarla idmana devam etti. Antrenman son bölümünde ise gruplar halinde yapılan şut, kanatlardan orta ve gol çalışmasının ardından antrenman tamamlandı.

Sivasspor, yarın saat 13.00'de basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

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