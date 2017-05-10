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Sivasspor’dan Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklara Sürpriz

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Sivasspor’dan Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklara Sürpriz
Sivasspor'da futbolcular sevgi evlerinde kalan çocuklar ile bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi.

Sivasspor'da futbolcular sevgi evlerinde kalan çocuklar ile bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi.

Futbolcular takım otobüsüyle Sevgi Evleri'ne giderek buradaki 7 ile 12 yaş arasındaki erkek çocukları kulüp tesislerine getirdi. Çocuklar tesislerde Teknik Direktör Samet Aybaba, futbolcuları ve teknik heyetle bir araya geldi. Çocuklarla tek tek ilgilenen futbolcular onlara tişört ve top hediye etti. Çocuklara 5 adet akülü araba hediye edilirken, akülü arabaları gören çocuklar büyük sevinç yaşadı. Arabayı kullanmak isteyen çocuklara, Teknik Direktör Aybaba ve futbolcular yardımcı oldu. Bazı futbolcuları ise çocuklarla top oynadı.

Teknik Direktör Samet Aybaba, 3-0 kazanılan Bandırmaspor maçında sahaya sevgi evlerinde kalan çocuklarla birlikte çıktıklarını hatırlatarak, "Onlar bize şans getirdi. Biz de çocukları tesislere getirelim ve hediyeler verelim, onları ağabeyler ile tanıştıralım istedik. Akülü araba aldık. Toplarını imzaladık. Hepsi bizim evladımız. Onlar da mutlu olsunlar. Sivasspor'un bu tür etkinlikleri artarak devam edecek" dedi.

Programda Başkanvekili Erdal Sarılar ile Asbaşkan Faruk Taşseten de yer aldı.

Sivasspor’dan Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklara Sürpriz

Sivasspor’dan Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklara Sürpriz

Sivasspor’dan Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklara Sürpriz

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