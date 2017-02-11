Sivas’ta 15 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

Esnaf ve sivil toplum örgütlerini ziyaret eden Sivas Valisi Davut Gül, 15 bin kişiye istihdam sağlanacağı müjdesini verdi.

Esnaf ve sivil toplum örgütlerini ziyaret eden Sivas Valisi Davut Gül, 15 bin kişiye istihdam sağlanacağı müjdesini verdi.

Zaman zaman vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Gül, Paşa Camii altında yer alan iş yerlerini ziyaret etti. Esnafla görüşen Gül, talep ve önerileri dinleyerek, esnaflara çalışmalarında başarılar diledi. Esnaf ziyaretin ardından Vali Gül Sivas Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Derneği, 58 Kadın Girişimcileri ve Dayanışma Derneği, Sivas Birlik Vakfı Şubesi, Kamu- Sen İl Temsilciği ile Türk Kızılay Derneği Sivas Şubesi Başkanlığını ziyaret etti.

Vali Gül, ziyaretlerinde ülke genelinde uygulamaya konulan istihdam seferberliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olduğunu ifade eden Gül, yönetim, güven ve asayiş bakımından ülkede her hangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Ekonomin yükseliş trendinin artacağına dikkat çeken Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından hedeflenen rakamların üzerinde bir istihdam sağlanacağını belirtti.

İstihdamla ilgili işveren payları ve benzeri kesintilerin devlet tarafından karşılanmasıyla özel sektörde ciddi bir istihdam sağlanacağını söyleyen. Gül, "Hedef ülke genelinde 1,5 milyon insanın istihdam edilmesi. Hedefimiz Sivas'ta da 15 bin kişinin ilave istihdamın sağlanması. 2-3 ay içerisinde istihdamın sağlanacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.