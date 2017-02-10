Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında Sivas'ta 2 milyon 556 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında Sivas'ta 2 milyon 556 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 2003 yılından bu yana yaklaşık 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Özellikle 2008-2012 yılları arasında uygulanan Milli Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde büyük bir ivme kazanan ağaçlandırma faaliyetleri her geçen yıl artarak devam etti. Bu ağaçlandırma çalışmalarında Sivas'ta 67 milyon 168 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. 2003-2016 yılları arasında 1 milyon 189 bin 280 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği Sivas'ta 2016 yılında ise 2 milyon 556 bin adet fidan dikildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 2016 yılında Sivas'ta ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek,"Sivas ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı illerimizden birisi. Bugüne kadar sağlanan bu başarıyı bu yıl içinde bekliyoruz. 2017 yılı sonuna kadar 117 bin 902 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Biz Bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.