Sivas’ta 49 Kısa Dönem Acemi Er Yemin Etti

Sivas İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 369'uncu kısa dönem 49 er için yemin töreni düzenlendi.

Sivas İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 369'uncu kısa dönem 49 er için yemin töreni düzenlendi.

5'nci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı Kışlası Sinema Salonu'nda düzenlenen yemin törenine Sivas Valisi Davut Gül, Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tuncer Çoban, Belediye Başkan Vekili Mehmet Muaz Uzun, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İcral ve yemin eden erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 4 haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 49 er yemin etti. Daha sonra Sivas Valisi Davut Gül ile 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan tarafından birliğe ilk katılan İlkin Yalçıntaş ve atış ile sporda başarılı olan erlere hediyeleri verildi.

Törende konuşan İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tuncer Çoban yemin eden askerlere seslenerek,"Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne baba ve yakınlarınız ile aziz şehitlerimizin ruhları şahitliğinde silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize şerefiniz ve namusunuz adına ant içtiniz. Bu ant vatan ve millet sevgisi,vazife namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün ve emirlere mutlak itaatin ifadesi ve kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Kıymetli aileler çok kısa süre önce kutsal vatan görevini infa etmek için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızı karşılıklı saygı sevgi ve disiplin anlayışı içerisinde iyi bir asker olacak şekilde eğitmeye özen gösterdik. Milletimizin bizlere emaneti olan genç Mehmetçiklerin askerlik sürecince hızla uyum sağlamaları ve sağ salim sevenlerine tekrar kavuşmaları en büyük arzumuzdur. Her anne baba oğlunun askerlik yaptığını görmek ve bununla övünmek ister. İşte bugün o gündür. Bizlerde komutanları olarak böylesine üstün karakterli ve çalışkan evlatları yetiştirdiğimiz için sizlere şükranlarımızı sunarız" dedi.

Jandarma marşının okunmasının ardından tören sona erdi. Tören sonrası askerlerin aileleriyle kavuşmasında duygusal anlar yaşandı.