  • BIST 103.677
  • Altın 161,099
  • Dolar 3,9227
  • Euro 4,6639
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Sivas’ta 49 Kısa Dönem Acemi Er Yemin Etti

» »
Sivas’ta 49 Kısa Dönem Acemi Er Yemin Etti
Sivas İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 369'uncu kısa dönem 49 er için yemin töreni düzenlendi.

Sivas İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 369'uncu kısa dönem 49 er için yemin töreni düzenlendi.

5'nci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı Kışlası Sinema Salonu'nda düzenlenen yemin törenine Sivas Valisi Davut Gül, Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tuncer Çoban, Belediye Başkan Vekili Mehmet Muaz Uzun, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İcral ve yemin eden erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 4 haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 49 er yemin etti. Daha sonra Sivas Valisi Davut Gül ile 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan tarafından birliğe ilk katılan İlkin Yalçıntaş ve atış ile sporda başarılı olan erlere hediyeleri verildi.

Törende konuşan İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tuncer Çoban yemin eden askerlere seslenerek,"Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne baba ve yakınlarınız ile aziz şehitlerimizin ruhları şahitliğinde silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize şerefiniz ve namusunuz adına ant içtiniz. Bu ant vatan ve millet sevgisi,vazife namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün ve emirlere mutlak itaatin ifadesi ve kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Kıymetli aileler çok kısa süre önce kutsal vatan görevini infa etmek için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızı karşılıklı saygı sevgi ve disiplin anlayışı içerisinde iyi bir asker olacak şekilde eğitmeye özen gösterdik. Milletimizin bizlere emaneti olan genç Mehmetçiklerin askerlik sürecince hızla uyum sağlamaları ve sağ salim sevenlerine tekrar kavuşmaları en büyük arzumuzdur. Her anne baba oğlunun askerlik yaptığını görmek ve bununla övünmek ister. İşte bugün o gündür. Bizlerde komutanları olarak böylesine üstün karakterli ve çalışkan evlatları yetiştirdiğimiz için sizlere şükranlarımızı sunarız" dedi.

Jandarma marşının okunmasının ardından tören sona erdi. Tören sonrası askerlerin aileleriyle kavuşmasında duygusal anlar yaşandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın’da Okul Çevrelerinde Sıkı Denetim01 Aralık 2017 Cuma 14:58
  • Mehter Takımından Konser01 Aralık 2017 Cuma 14:58
  • Isparta’da Cuma Namazı Çıkışı ’Kara Cuma’ Protestosu01 Aralık 2017 Cuma 14:53
  • Şehidin İsmi Parka Verildi01 Aralık 2017 Cuma 14:53
  • Toros Üniversitesi’nde Sosyal Belediyecilik Zirvesi01 Aralık 2017 Cuma 14:53
  • Başkan Altay, "Allah Birlik Ve Beraberliğimizi Bozmasın"01 Aralık 2017 Cuma 14:53
  • Eğilmez; “Sarraf Üzerinden Bu Milletin İradesini Çelemessiniz”01 Aralık 2017 Cuma 14:53
  • Tap, Mersin’de Eğitimcilere Atık Pil Eğitimi Verecek01 Aralık 2017 Cuma 14:48
  • Başkan Kara: “Ekmek İsrafının Önlenmesi İçin Büyük Bir Adım Atıldı”01 Aralık 2017 Cuma 14:48
  • Mevlid-i Nebi Programları Başladı01 Aralık 2017 Cuma 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti