Sivas’ta Avukatların Yargılandığı Fetö Davasında Bir Tahliye

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan avukat...

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan avukat ve kamu personellerinden oluşan 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada 1 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 avukat ve 4 kamu personelinden oluşan 6'sı tutuklu 13 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', "silahlı terör örgütüne üye olma', "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 Şubat'ta 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu avukatlar Ömer N., Erdal Ö., Fatih S., Halil İbrahim D., kamu çalışanı Murat G. ile tutuksuz sanıklardan avukatlar İhsan Ö., Ersin C., Dilek Fırtına T., Resul Ö., Recep H., ile kamu çalışanları İlhamı B. ve Hakan P. katıldı. "Avukatlar imamı" olarak değerlendirilen ve Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yunus B. ile Erzincan T Tipi Kapalı Ceza Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Halil İbrahim D. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatları ve sanıkların yakınları da hazır bulundu. Duruşmanın 3'üncü gününde 14 tanık dinlendi.

Tanıklardan öğrenci servis firması sahibi Ramazan B., eski Ülfet Derneği Başkanı H.D.İ'yi tanıdığını söyledi. Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında düzenlenen "Bu Çocuklar Bizim" projesi için Ülfet Derneğinden bürosuna gelindiğini aktaran Ramazan B., "Çocuklar için düzenlenecek geziler için anlaştık. Proje kapsamında yaklaşık 100 öğrenciyi Gürün, Divriği ve Sıcak Çermik'e götürdüm. Faturayı 100 kişi üzerinden kestik. Ben 4 araç üzerinden ücretimi alıyordum, gerisini iade ediyordum. Benim paramı bankaya yatırıyorlardı. Geri kalan parayı büroya gelen M.G'ye iade ediyordum. İade edilen para da yemek ücretiydi" diye konuştu.

Avukat İsmail Hakkı G. ise 17-25 Aralık ve Gezi olayları sonrası Ülfet Derneğine istifa dilekçesini gönderdiğini anlatarak, "AK Parti'den dernekten istifa etmemiz yönünde bir baskı gelmedi. Ben kendi inisiyatifim içerisinde istifa ettim. Meslektaşlarımın FETÖ/PYD'ye yakın olduğunu düşünmüyorum. 15 Temmuz'da helikopterlerden insanlara ateş açıldığında bu arkadaşlarımın sevindiğini düşünmüyorum. Onlar, cemaatin bu ihaneti yapabileceğini düşünemezlerdi" ifadelerini kullandı.

Duruşmada projede görev alan öğretim görevlisi ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 12 tanığın daha ifadelerine başvuruldu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan kamu çalışanı M.G.'nin yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 7 Mart 2017 tarihine erteledi.