Sivas'ta Başkanlık Sistemi'ni anlattı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge Başkanlığı tarafından Sivas’ta düzenlenen Siyaset Akademisi’nde, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ adlı bir sunumla Başkanlık Sistemi'ni anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge Başkanlığı tarafından Sivas’ta düzenlenen Siyaset Akademisi’nde, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ adlı bir sunumla Başkanlık Sistemi'ni anlattı. Başkan Yılmaz, "2007’de yapılan referanduma 'evet' diyerek, kaliteli bir anayasanın temelini atan aziz milletimiz şimdi de Başkanlık Sistemi’nin hayata geçmesi için 'evet' diyecek" dedi.

Yılmaz, Anayasa değişikliğiyle birlikte yepyeni bir hükümetin inşa edildiğini belirterek, "AK Parti hükümeti olarak 2007 yılında yaptığımız referandumda birçok maddeyi değiştirerek anayasanın kalitesini arttırdık. Şimdi de önümüzde başkanlık sistemi için bir referandum var. Başkanlık Sistemi hayata girdiğinde Cumhurbaşkanı, devletin ve yürütmenin başı olacak, yürütmedeki iki başlılık sona erecek. Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı hem meclise hem de millete karşı sorumlu hale gelecek. Kısacası Başkanlık Sistemiyle birlikte yetki kullanıp sorumlu olmayan hiçbir makam ve kişi kalmayacak" diye konuştu.