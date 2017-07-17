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Sivas’ta Binler Demokrasi Nöbeti Tuttu

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Sivas’ta Binler Demokrasi Nöbeti Tuttu
15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da çeşitli etkinliklerle şehitler anıldı.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da çeşitli etkinliklerle şehitler anıldı.

15 Temmuz tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış FETÖ'ye bağlı bir grup terörist tarafından darbe girişiminde bulunulmuştu. O günlerde sokaklara akın ederek tankların önüne yatan Türk milleti, kalkışmanın yıl dönümünde demokrasi nöbetlerine devam etti. Sivas'ta 15 Temmuz gecesi tutulan nöbet, bu gece de devam etti. Binlerce vatandaşın Cumhuriyet Meydanı'nda tuttuğu nöbette, geçen yıl olduğu gibi sadece Türk bayrakları yer aldı.

Program kapsamında sela okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mehter takımı konser verdi. Programa Sivas Valisi Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Komutanı Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Vali Davut Gül, programda yaptığı konuşmada, vatandaşlara teşekkür ederek, "Geçen sene ihanetle karşılaştığımızda hiç şüphesiz milletimiz üzerine düşeni yaptı. Yediden yetmişe farklılıkları bir tarafa bırakarak herkes sokağa çıktı ve canını, malını verdi. Bu mücadele sonucunda çok şükür darbe teşebbüsü, işgal teşebbüsü, Türkiye'nin bölünme süreci başarısız oldu. Yapmamız gereken bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Sivas birlikte Türkiye olacağız. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edeceğiz. Farklılıklarımızı görmeyeceğiz. Ortak noktalarımızı göreceğiz. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet olarak önümüze bakacağız. Herkes daha çok çalışacak. Türkiye için planlanan bu bölme süreci başarısızlığa uğrayacak. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sivas’ta Binler Demokrasi Nöbeti Tuttu

Sivas’ta Binler Demokrasi Nöbeti Tuttu

Sivas’ta Binler Demokrasi Nöbeti Tuttu

Sivas’ta Binler Demokrasi Nöbeti Tuttu

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