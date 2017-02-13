Sivas’ta Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, öğretmen ve sağlık personeli olan M.Ş., G.Ş., M.Ö., F.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.