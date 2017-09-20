Sivas’ta Fetö’den 3 Tutuklama

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan derneğin yöneticilerine yönelik operasyonda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3'ü tutuklandı. Gözaltındaki 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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