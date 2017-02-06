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Sivas’ta Fetö’den 6 Polis Daha Tutuklandı

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Sivas’ta Fetö’den 6 Polis Daha Tutuklandı
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulundaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 29 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y., C.A., K.H., M.S., K.Y. ve C.Ş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 35'e çıkarken, gözaltındaki 9 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Firari olan 10 kişiyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

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