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Sivas’ta Fetö’den 8 Polis Tutuklandı

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Sivas’ta Fetö’den 8 Polis Tutuklandı
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 eski polis tutuklandı.

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 eski polis tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulundaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli 18 ilde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 108 eski polis düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 58 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., M.Ö., M.K., M.M.O, N.P., D.K., S.K. ve M.R.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklu sayısı 66'ya yükseldi. Gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 9 zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

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