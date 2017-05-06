Sivas’ta Fetö’den İki Hakim Gözaltına Alındı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten...

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen 2 hakim gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye mensup oldukları iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, Sivas'ın Zara ilçesinde görev yaptığı öğrenilen hakim M.K.O. ile Suşehri ilçesinde görevli hakim K.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan hakimler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.