Sivas’ta Fetö’den Tutuklanan Avukatlar Hakim Karşısına Çıktı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında avukat ve kamu personellerinden...

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında avukat ve kamu personellerinden oluşan 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan Halil İbrahim D., Ülfet Hukuk Derneğinin kurulma talimatını Fetullah Gülen'in verdiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturmada 9 avukat ve 4 kamu personeli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', "silahlı terör örgütüne üye olma', "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına bugün Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Murat G., Ömer N., Erdal Ö., Fatih S., Halil İbrahim D. ve Yunus B. ile tutuksuz sanıklar İ.Ö., İ.B., E.C., D.F.T., R.Ö., R.H., ve H.P. katıldı. Mahkeme heyeti, kimlik kontrolünün ardından 64 sayfalık iddianameyi okudu.

"Örgüt yöneticiliğini kabul etmiyorum"

Sivas "avukatlar imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Yunus B., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan katıldı. ByLock kullandığı tespit edilen eski öğretmen Yunus B., "Ömrümde silahı sadece askerlik yaptığım 15 günde gördüm. Örgüt yöneticiliğini kabul etmiyorum. Soyut ifadelerle iftira atılamaz. Hiçbir sohbette bulunmadım. Doktorlar imamı Ferda T.'nin ifadesindeki gibi insanları numaralandırmadık. Avukatlarla tanışıklığım mesleğimle ilgili. 2012 yılından sonra tanıştığım avukatlar var. Kardeşi avukat olan öğrencilerim vardı çünkü. Sosyal paylaşım hesaplarımda cemaat adına hiçbir paylaşımda bulunmadım. Sivas'ta tanınan bir öğretmenim. Evraklarda isimlerim var, kod adı kullanmam mümkün değil" dedi.

Yunus B., cemaatle bağlantısı olduğu öne sürülen Ülfet Hukuk Derneğiyle ilgili savunmasında ise, "Sanıklardan Halil İbrahim D. bu derneğin kurulmasını bana AK Parti'li bir milletvekilinin istediğini söyledi. Dernekte yeri geldiğinde dini mevzuların konuşulduğu ancak asla siyasi ve cemaatle ilgili şeyler konuşulmadı" diye konuştu.

"Adıma kumpas kuruldu"

Burs ve himmet adı altında kimseden para almadığını belirten Yunus B., Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması nedeniyle tutuklandıktan sonra avukatlarla hiçbir bağlantısının kalmadığını söyledi. Suç sayılabilecek hiçbir sohbete katılmadığını ifade eden Yunus B., şunları söyledi:

"Kolluk kuvvetleri soruşturmayı bilinçli olarak yönlendirmiş, adıma bir kumpas kurmuştur. Benim öğretmenlikten ve proje yapmaktan başka hiçbir görevim olmadı. Ben Bank Asya'ya para yatırmadım, 2011'de cemaatle bağlantılı dershaneden ayrıldıktan sonra onların kurumuna çocuklarımı bile göndermedim. Aktif Eğitim-Sen'e üye olmadım, ByLock kullanmadım. Hatta herkesin katıldığı Türkçe Olimpiyatları'na bile katılmadım. Bana karşı hazırlanmış bir komplo söz konusudur. Darbe gecesi eşim ve çocuklarımla birlikte televizyon izliyordum. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ilk günden itibaren tutuklanana kadar meydanlardaydım. Hayatım boyunca hep darbelerin karşısında olmuşumdur. Somut hiçbir delil yoktur. Bu şartlar altında şahsıma hiçbir ceza verilemez" şeklinde konuştu.

"Ülfet Derneği Fetullah Gülen'in talimatıyla kuruldu"

ByLock kullandığı tespit edilen ve Ülfet Derneğinin kuruluşunda yer alan tutuklu avukat Halil İbrahim D. ise, "Bu yapının çözülmesi için örgüt hakkında ne biliyorsam emniyette anlattım. Eğer Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında devletin bir zararı olduysa bunu ödeyebilirim. Darbe teşebbüsüyle kesinlikle bir ilgim yok. Zaten ben bu yapıyı silahlı bir örgüt olarak görmedim. Tamamen dini duygularla hareket ediyorduk. Suç niteliği taşıyan hiçbir faaliyetimiz olmadı. 17-25 Aralık'tan sonraki süreçten sonra dağılma söz konusu oldu. Buluştuğumuzda dernek faaliyetlerini devam ettirdik. SODES projemiz devam ettiği içinde bir süre derneği kapatamadık. Dernek Fetullah Gülen'in talimatıyla kuruldu ancak biz hukuk alanında çalışmak ve Sivas'a hizmet etmek için bu derneğe üye olduk" ifadelerini kullandı.

"13 avukat, devleti 10 bin lira dolandırmak için uğraşmaz"

Ülfet Derneğinde başkanlık yapan ve evinde yapılan aramada Fetullah Gülen'e ait ses kayıtlarının olduğu CD bulunan tutuklu avukat Erdal Ö. de, "Evde bulunan CD bilgim dahilindeki bir şey değil. Zaten ben sohbetlere gittiğimi inkar etmedim. Ama ben bu sohbetlere giderken terör örgütü olarak görmedim. Dernek başkanı olduktan sonra derneği kapatmak için çalışma başlattık. Derneğin kapatılması dışında herhangi bir faaliyette bulunmadım. Herhangi bir cemaat propagandam da olmamıştır. Tanık olan avukat arkadaşlar da dernek başkanlığı yaptığım için cemaate yakın olduğumu düşündüler. Ama ben derneğin anahtarını bile almadım. Bu dernekte 13 avukat vardı. Bu kadar avukat da toplanıp devleti 10 bin lira dolandırmayla uğraşmaz. Mantığa aykırı yani. Ben burada avukat olarak bulunurken şimdi sanık olarak bulunmaktan utanıyorum. Bu savunmayı yapmaktan da utanıyorum. Bu suçlamalar bize çok uzak. 15 Temmuz'a kadar FETÖ'nün gerçek yüzünü göremedik. Dini duygularımız istismar edildi. Hiç kimse bu dernekte terör örgütü veya cemaat propagandası yapıldığını söyleyemez" dedi.

Mahkemeye heyetinin ara vermesinin ardından duruşma diğer sanıkların dinlenmesiyle devam etti.