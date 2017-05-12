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Sivas’ta Hafriyat Kamyonlarına Ceza Yağdı

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Sivas’ta Hafriyat Kamyonlarına Ceza Yağdı
Sivas'ta yapılan denetimlerde 947 kamyon kontrol edilirken, hafriyat taşıyan ve branda kullanmayan 72 kamyona 25 bin lira para cezası kesildi.

Sivas'ta yapılan denetimlerde 947 kamyon kontrol edilirken, hafriyat taşıyan ve branda kullanmayan 72 kamyona 25 bin lira para cezası kesildi.

Sivas Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, kamyonlara yönelik denetimleri il merkezi ve ilçelerde sürdürüyor. Yapılan uygulamalarda hafriyat taşıyan ve branda kullanmayan kamyonlar başta olmak üzere 947 kamyon denetlendi. Uygulamalarda kurallara uymayan 72 kamyona 25 bin lira para cezası kesildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, kamyonların branda çekmeden yollara hafriyat dökerek gezdiğine dikkat çekerek, uygulamaların devam edeceğini söyledi.

Sivas’ta Hafriyat Kamyonlarına Ceza Yağdı

Sivas’ta Hafriyat Kamyonlarına Ceza Yağdı

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