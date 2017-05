Sivas’ta Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri Sergi Açtı

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılı boyunca açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru eserler açılan...

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılı boyunca açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru eserler açılan sergide görücüye çıktı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra halk oyunları gösterileri sunuldu. Burada konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Baral, "Kişilerin ve toplumun artan eğitim ihtiyacını karşılama noktasında çağımızda oldukça önemli hale gelmiştir. 2016- 2017 eğitim öğretim yılında yaygın faaliyetlerimiz içerisinde merkez binamız başta olmak üzere Sivas Belediyemizin kültür merkezleri, hanımlar kültür evi, cezaevleri, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, kadın konuk evleri, sevgi evleri, sivil toplum kuruluşları olmak üzere hepsiyle işbirliği içerisinde okuma yazma, bilişim teknolojileri, el sanatları, giyim üretim teknolojileri, tekstil teknolojileri gibi bir çok alanda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Beşikten mezara kadar herkes için her yerde her zaman eğitim felsefesi kapsamında tüm halkımızın hayatlarının her döneminde ihtiyaç duyacakları eğitim, öğretim ve meslek edinmeleri konusundaki hizmetlerimizde artan hızla devam etmektedir " şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı. Yapılan açılış sonrası katılımcılar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.