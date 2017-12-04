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Sivas’ta İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

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Sivas’ta İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Sivas'ın Hafik ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas istikametinden Zara ilçesi istikametine giden Ahmet Turan B. (32) yönetimindeki 58 AJ 790 plakalı hafif ticari araca arkasında seyir halinde olan Uğur K. (41) yönetimindeki 34 RM 5965 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonrası araç içinde bulunan Emine, Esra ve Hikmet B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan sürücüler yara almadan kurtuldu. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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