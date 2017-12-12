Sivas’ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3-10 Aralık tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; uyuşturucu madde kaçakçılığı ve sigara kaçakçılığı olayı olmak üzere toplam 4 olaya müdahale etti. Olaylarda bin 20 paket sigara, 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı.