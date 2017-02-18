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Sivas’ta Muhtarlar Toplantıları Devam Ediyor

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Sivas’ta Muhtarlar Toplantıları Devam Ediyor
Sivas Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelere bağlı köy muhtarlarının sorunlarının dinlenmesi amacıyla düzenlenen...

Sivas Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelere bağlı köy muhtarlarının sorunlarının dinlenmesi amacıyla düzenlenen muhtarlar toplantısının altıncısı gerçekleştirildi.

Sıcak Çermik Kaplıcalarında bir termal otelde düzenlenen toplantıya Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Veysel Yanık, Hafik Kaymakamı İdris Arslan, Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, bölge il ve daire müdürleri, meclis üyeleri ile Hafik ve Gemerek muhtarları katıldı.

Program Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2016 yılında Sivas'a yapılan yatırımların anlatıldığı tanıtım filmi ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, Hafik ve Gemerek ilçelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sivas Valisi Davut Gül ise köylerde yaşanan sorunları bildiklerini ve bu sorunlarla bire bir ilgilendiğini belirterek, "Sorunları söyledik ama lafta kaldı" diye düşünmeyin. Bu sorunların mutlaka takipçisi olacağız ama bu şu anlama gelmiyor; 15 gün içinde, 1 ay içinde sorunlarımız çözülecek. Bu da mümkün değil. İmkanlar ölçüsünde bir yerden başlayacağız" dedi.

Gül, devletin bütün imkanlarını sadece Sivas merkeze değil, ilçelere ve köylere de götürmek istediklerini söyledi.

Muhtarların talep ve sorunlarının dinlenmesinin ardından karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı muhtarlara katılım belgesi verilmesi ile sona erdi.

Sivas’ta Muhtarlar Toplantıları Devam Ediyor

Sivas’ta Muhtarlar Toplantıları Devam Ediyor

Sivas’ta Muhtarlar Toplantıları Devam Ediyor

Sivas’ta Muhtarlar Toplantıları Devam Ediyor

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