Sivas’ta Ormanlık Alanda Yangın

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kapı köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kapı köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 29 kilometre uzaklıkta bulunan Kapı köyünde Aktepe mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevleri fark edenler durumu itfaiye ve Sivas Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler engebeli arazide yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Yaklaşık 5 saat sonra köylülerinde yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler alanda uzun süre soğutma çalışması yaparken yaklaşık 300 dönümlük alandaki ardıç ağaçları kül oldu.

Kapı köyü Muhtarı Sinan Demirci," Saat 12.00 sıralarında bir yangın çıktı. Yaklaşık 300 dönümlük bir alan yandı. Çevre köylerden yangını söndürmek için vatandaşlar geldi. Yangını söndürmek için uğraşıyoruz ama rüzgarın etkisi nedeniyle elimizden bir şey gelmiyor. Kendi gayretlerimizle uğraşıyoruz. Ormanlarımızda güvenlik şeridinin olmaması yanlış ağaçlandırmadan dolayı bir yerde başlayan yangın tamamını alıyor. Maalesef durum bu söndürmeye çalışıyoruz" dedi.