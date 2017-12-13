  • BIST 108.153
  • Altın 153,462
  • Dolar 3,8314
  • Euro 4,5086
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 11 °C

Sivas’ta Park Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

» »
Sivas’ta Park Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı
SİVAS (İHA) – Sivas'ta iki kişi arasında araç parkı anlaşmazlığından yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

SİVAS (İHA) – Sivas'ta iki kişi arasında araç parkı anlaşmazlığından yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Mutlu Y. aracını cadde üzerindeki bir kebap salonunun önüne park etti. Bu sırada Mutlu Y'nin yanına gelen 31 yaşındaki Mahmut G., Mutlu.Y'ye aracını park dükkanın önüne park etmemesini söyledi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Mutlu Y. yanında bulunan silahını çekerek Mahmut G.'ye 5 el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Mahmut G.'yi ambulansla olay yerinin 50 metre uzaklıkta bulunan Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Mahmut G. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Mahmut G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahla Mahmut G.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçan Mutlu Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas’ta Park Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:48
  • İzmir’deki ‘Askeri Casusluk Kumpas’ Davasında 5 Tahliye13 Aralık 2017 Çarşamba 18:48
  • Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Kan Aktı: 2 Ölü, 4 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:43
  • 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Otobüsle Çarpıştı: 1 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:28
  • Patlayıcı Yüklü Minibüste Pkk Şüphesi13 Aralık 2017 Çarşamba 18:23
  • Abd Ordusundan Eş Şebab Örgütüne Hava Saldırısı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:23
  • Başkent’te Göçük: 2 Ağır Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:08
  • Kızıltepe’de Ev Yangını13 Aralık 2017 Çarşamba 17:33
  • İsrailli Askerler, Filistinli Çocukları Gözaltına Aldı13 Aralık 2017 Çarşamba 16:58
  • Santralde İş Kazası: 1 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti