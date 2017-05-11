  • BIST 95.927
  • Altın 140,511
  • Dolar 3,5779
  • Euro 3,8904
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Sivas’ta Sözleşme Erler Yemin Etti

» »
Sivas’ta Sözleşme Erler Yemin Etti
Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda üç haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 22'nci dönem sözleşmeli erler, düzenlenen törenle yemin etti.

Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda üç haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 22'nci dönem sözleşmeli erler, düzenlenen törenle yemin etti.

5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda acemi eğitimi gören 22'nci dönem 16 sözleşmeli er için General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, şehit aileleri, gaziler, askerler ve sözleşmeli erlerin aileleri katıldı. 3 haftalık eğitimlerden geçen sözleşmeli erlerin heyecanlı olduğu görüldü. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 16 sözleşmeli er tek grup halinde yemin etti. Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan sözleşmeli erlere Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından başarı belgeleri ve hediye verildi.

Törende konuşan Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, "Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın, vefanın ve sadakatin timsali kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücünü tazelemektedir. Ettiğiniz bu kutsal andın size ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Törenin ardından askerler anne, baba ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi.

Sivas’ta Sözleşme Erler Yemin Etti

Sivas’ta Sözleşme Erler Yemin Etti

Sivas’ta Sözleşme Erler Yemin Etti

Sivas’ta Sözleşme Erler Yemin Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’in Alışveriş Merkezleri Anneler Gününe Hazır11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Danışma Serdar Çilenmez: Devletimiz, Meslek Sahiplerinin Kendi Alanında İş Yapmasını İstiyor11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda ‘Tübitak Bilim Fuarı’ Açıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Erciyes Aş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Erciyes Uluslararası Alanda Bir Figür Haline Geldi”11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Erciyes Tıp Genetik Günleri Başladı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Niğde Belediyesi Birçok Hizmeti Vatandaşa Ücretsiz Veriyor11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Niğde Belediyesi 20 Bin Adet Kandil Simidi Dağıttı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Fetö Ev Ağabeyi Eski Polise 7.5 Yıl Hapis11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Başkan Dinçer’den Esnafa “Vergide Son Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın” Çağrısı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Enfest Coşkusu Serik’te Yaşandı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti