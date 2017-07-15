Sivas’ta Trafik Kazaları: 7 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde meydana gelen 3 farklı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde meydana gelen 3 farklı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suşehri-İmranlı karayolu Eskitoprak köyü girişinde Ş.D. yönetimindeki 58 SC 327 plakalı traktör henüz tespit edilemeyen bir nedenle devrildi. Suşehri Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Ş.D., ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İkinci kaza da, D-100 Karayolu Suşehri Akçaağıl köprüsü yakınlarında meydana geldi. E.Ş. yönetimindeki 41 R 1857 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan taş duvarlara çarptı. Kazada; H.S. (40), Ü.Ş (13), Z.Ş. (12) ve F. Ş. (6) hafif yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyü yakınlarında meydana gelen kazada ise H.D. yönetimindeki 28 ER 008 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Z.Y. yönetimindeki 52 K 0262 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.