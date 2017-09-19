Sivas’ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta Jandarma güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 bin 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sivas'ta Jandarma güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 bin 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından geçtiğimiz gün alınan bir ihbar doğrultusunda kırsal kesimlerde ki 13 farklı noktaya operasyon düzenledi. Ev işyeri ve arazilerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan 2 bin 87 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.