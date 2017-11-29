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Sivas’ta Uyuşturucuya 4 Tutuklama

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Sivas’ta Uyuşturucuya 4 Tutuklama
Sivas'ta 4 kişi uyuşturucu imal ettikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Sivas'ta 4 kişi uyuşturucu imal ettikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 7 gün içerisinde il merkezinde düzenlenen operasyonlarda; 159 gram esrar, 911 adet ecstasy hap, 230 paket gümrük kaçağı sigara, 49 adet ankineton uyarıcı - uyuşturucu hap ve 0.95 gram eroin ele geçirildi. 10 kişi hakkında işlek yapıldı. 4 kişi uyuşturucu imal etme ve uyuşturucu ticareti yapma suçlamaları ile çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine konuldu.

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