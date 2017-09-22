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Sivas’ta Yasaklanmış Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi

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Sivas’ta Yasaklanmış Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi
Sivas'ta polis ekiplerince, kargo şirketinin teslim ettiği kolilerde yapılan aramada ülkeye sokulması yasak olan 149 bin 800 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince, kargo şirketinin teslim ettiği kolilerde yapılan aramada ülkeye sokulması yasak olan 149 bin 800 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eski Kale Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine kargo şirketinin içerisinde performans arttırıcı hap olan 3 koli teslim edeceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kolilerde yapılan aramada ülkeye sokulması yasaklanmış olan 149 bin 800 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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