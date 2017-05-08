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Sivas’taki Narkotik Uygulamasında "Hayalet Silah" Ele Geçirildi

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Sivas’taki Narkotik Uygulamasında "Hayalet Silah" Ele Geçirildi
Türkiye genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonu kapsamında Sivas'ta 11 eve ve 4 iş yerine...

Türkiye genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonu kapsamında Sivas'ta 11 eve ve 4 iş yerine baskın düzenlendi. 503 kişinin de "Genel Bilgi Tarama (GBT)" sorgulamasından geçirildiği uygulamada, "hayalet silah" olarak tanımlanan Glock marka silah ele geçirildi.

Sivas'ta Türkiye genelinde olduğu gibi iki aşamalı olarak gerçekleştirilen operasyonun ilk aşamasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 11 şüpheliyi tespit etti. Söz konusu şahısların kullandığı 11 ikametgaha ve 4 iş yerine 15 ekip ve 55 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4,10 gram esrar maddesi, 3,50 gram bonzai, 1 adet ecstasy hap ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na göre taşınması ve bulundurulması yasak olan 1 sustalı bıçak, 2 adet bıçak, 2 adet pala ve 1 adet orak ele geçirildi. İki şahıs hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan, 3 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.

Operasyonun ikinci aşamasında bugün 18.00-20.00 saatleri arasında 14 ekip, 134 personel ile 18 ayrı noktada eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulamada toplam 503 şahıs ve 74 araç sorgulanırken, 1 adet Glock marka 9 milimetre çapında ruhsatsız silah ve bu silaha ait 14 adet fişek ile 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Ayrıca dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

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