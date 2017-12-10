Siverek Belediyespor: 2 - 62 Pertekspor: 1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2'nci Grup'ta mücadele eden Siverek Belediyespor, kendi evinde konuk ettiği 62 Pertekspor'u 2-1 yendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2'nci Grup'ta mücadele eden Siverek Belediyespor, kendi evinde konuk ettiği 62 Pertekspor'u 2-1 yendi.

Son üç karşılaşmada aldığı galibiyetlerle yakaladığı çıkışı sürdüren Siverek Belediyespor, kendi evinde ağırladığı zorlu rakibi 62 Pertekspor'u oynadığı iyi futbolla yenmeyi başardı. Saat 13.30'da Firkan Tüysüz Stadyumu'nda başlayan karşılaşmaya iyi başlayan Siverek ekibi, üst üste geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı. Karşılaşmanın 35'inci dakikasında sağdan ceza alanına giren Siverek Belediyespor'lu Emre Yüce'nin gönderdiği şut ağlarla buluştu. (1-0)

Geliştirdiği ataklardan sonuç alamayan takımlar, soyunma odasına Siverek ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle gitti. Maçın ikinci yarısına daha kontrollü bir futbolla başlayan her iki takım, istediği golü bulamadı. Maçın 60. dakikasında 94 numaralı formasıyla ceza alanındaki karambolda topu önünde bulan 62 Pertekspor'lu Muhammed Sanu, takımına eşitliği getiren golü attı. 60. dakikada skor 1-1 oldu. Yediği golün ardından toparlanan Siverek Belediyespor, üst üste atak geliştirse de istediği golü bir türlü bulamadı. Maçın 90'ıncı dakikasında Deniz Işık'ın ceza alanına içerisine gönderdiği ortaya röveşata ile kalkan Siverek Belediyespor'un forveti Vedat Erçin ağları havalandırdı. Erçin'in golüyle Siverek ekibi yeniden öne geçti. 3 dakikalık kayıp zamanda başka gol çıkmayınca Siverek Belediyespor, 62 Pertekspor'u 2-1 mağlup etti. Siverek ekibi bu skorla ligdeki çıkışını sürdürdü. 12. haftanın sonunda puanını 15'ten 18'e çıkarırken, ligde 5'inci sıraya yükseldi.

Ligin 3. sırasında bulunan 62 Pertekspor ise 24 puanda kaldı.

Siverek Belediyespor teknik direktörü Bedih Şahapoğlu, maç sonunda yaptığı açıklamada futbolcularını tebrik etti. Siverek Belediyespor'lu futbolcular Abidin Fikirli ve Mustafa Can Cap'ta galibiyeti taraftara armağan ettiklerini dile getirdi.