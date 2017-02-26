Siverek Belediyespor - Ceylanpınar Belediyespor: 4-0

Siverek Belediyespor, evinde ağırladığı Ceylanpınar Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Şanlıurfa Süper Amatör Lig'de mücadele eden Siverek Belediyespor, 19. hafta karşılaşmaları kapsamında sahasında ağırladığı Ceylanpınar Belediyespor'u 4 golle geçti.
Firkan Tüysüz stadında saat 15.00'de başlayan maça hızlı başlayan Siverek ekibi ilk dakikalarda sık sık Ceylanpınar ekibinin kalesini yokladı. Maçın 15. dakikasında topu direkten dönen Siverek Belediyespor, ilk golü dakika 20'de Furkan Barutçu'nun ayağından buldu.
Ataklarını sıklaştıran Siverek Belediyespor, maçın 35. dakikasında Ramazan Öz'ün attığı golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda başka gol olmayınca Ceylanpınar Belediyespor soyunma odasına 2-0 yenik gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına kontrollü bir futbolla başlayan Siverek takımı, bulduğu kontratakları değerlendiremedi. İkinci yarının ortalarında kontrolü tamamen alan Siverek Belediyespor, takım kaptanı Salih Kartal'ın gölü ile farkı 3'e çıkardı.
Siverek ekibi forvetlerinin cömertçe harcadığı pozisyonlar taraftarları çileden çıkardı. Maçın son dakikalarında tüm hatlarıyla Ceylanpınar Belediyespor sahasına giden Siverek ekibi, 90+3'de kaptan Salih Kartal kendisinin ikinci takımının 4. gölünü kaydetti.
Bu galibiyetle 19. haftada puanını 47'ye yükselten Siverek Belediyespor, ligde liderlik koltuğunda kalmaya devam etti.
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