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Siverek Kaymakamı Acılı Aileyi Ziyaret Etti

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Siverek Kaymakamı Acılı Aileyi Ziyaret Etti
Siverek Kaymakamı Metin Demirel, çıkan yangında 3 çocuğunu kaybeden Menek ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Siverek Kaymakamı Metin Demirel, çıkan yangında 3 çocuğunu kaybeden Menek ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Karacadağ kırsal Mahallesi'nde meydana gelen feci olayda, Menek ailesinin biri 3, biri 2, diğeri ise 6 aylık olan üç çocuğu dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetmiş, mahalle yasa boğulmuştu. Yaşanan feci olay üzerine Kaymakam Metin Demirel acılı aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Kaymakam, üç küçük bedene mezar olan evde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Demirel bir süre aile fertleriyle sohbet ederek, acılarına ortak oldu. Kaymakamlık olarak kendilerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını belirten Demirel, "Ailemizin acısı gerçekten çok büyük, Allah'tan ailemize sabırlar diliyorum. Dayanmak gerçekten çok zor ama el birliğiyle acılı ailemizin yanında olacak, acılarına ortak olacağız. Ne gerekiyorsa kaymakamlık olarak yapmaya hazırız, ilk olarak da, yanan evi onararak, tekrardan yaşanılır hale sokmak için bir çalışma başlatacağız" dedi.

İlçe Kaymakamının ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile ilçe jandarma komutanı eşlik etti

Siverek Kaymakamı Acılı Aileyi Ziyaret Etti

Siverek Kaymakamı Acılı Aileyi Ziyaret Etti

Siverek Kaymakamı Acılı Aileyi Ziyaret Etti

Siverek Kaymakamı Acılı Aileyi Ziyaret Etti

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