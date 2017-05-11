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Siverek Kültür Merkezinin Temeli Atıldı

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Siverek Kültür Merkezinin Temeli Atıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından her ilçeye kültür merkezi projesi kapsamında Siverek'te yapılması planlanan Siverek Kültür merkezinin temeli düzenlenen...

Büyükşehir Belediyesi tarafından her ilçeye kültür merkezi projesi kapsamında Siverek'te yapılması planlanan Siverek Kültür merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Siverek'in Fırat mahallesinde yapılması planlanan Siverek Kültür merkezinin temeli Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin de katılımıyla atıldı. Programa Nihat Çiftçi'nin yanı sıra Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir ve Siverek Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti ilçe teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yaparak kültür merkezinin Siverek halkı için hayırlara vesile olmasını dileyen Çiftçi, "Siverek'ten çok önemli değerlerimiz gerek sanat alanında gerekse edebiyat alanında güzel eserlerle gündeme gelmişlerdir. Kültür bakımından böylesine bir zenginliği barındıran Siverek için yepyeni bir projeye daha "Bismillah" demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Siverekli gençlerimizin kendini geliştirebilmesi için bizler yatırımlarımızı bu şekilde sürdürürsek, Siverek ile birlikte kalkınan bir Şanlıurfa yolunda emin adımlarla yolumuza devam etmiş oluruz. Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi olan Siverek için yatırımlarımız tüm hızıyla sürecektir" dedi.

Çiftçi'nin ardından söz alan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz da, ilçeye yönelik yatırımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kültür merkezinin temeli atıldı. 4 bin 900 metrekarelik kapalı alana sahip olacak Siverek Kültür Merkezinin içerisinde 710 kişilik konferans salonu, idare binası, anfi, atölyeler, otopark ve çocuk kütüphaneleri yer alacak. Projenin toplam maliyeti ise 6 milyon lira olarak hesaplandı.

Siverek Kültür Merkezinin Temeli Atıldı

Siverek Kültür Merkezinin Temeli Atıldı

Siverek Kültür Merkezinin Temeli Atıldı

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