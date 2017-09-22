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Siverek’te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

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Siverek’te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve giysi malzemesi yardımları başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve giysi malzemesi yardımları başladı.

Bu yardımlar kapsamında Siverek Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi, kardeş okul olarak seçtiği Siverek Osman Esat Efendi İmam Hatip Ortaokulunda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımında bulundu. Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abbas Polat düzenlenen kampanya hakkında yaptığı açıklamada "Bugün burada bulunmamızın sebebi; kardeş okul projesi kapsamında ortaokulda okuyan öğrencilerimize kırtasiye malzemeleri getirdik, birde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ayakkabı ve elbise yardımında da bulunacağız. Kırtasiye malzemelerini dağıttık, diğer ayakkabı ve elbiseleri de okul idaresine bırakarak, yapacakları tespitler sonucu dağıtımını kendileri yapacaklar. Bu yıl boyunca kardeş olarak kabul ettiğimiz okulun öğrencilerine elimizden gelen yardımı yapacağız. Bu yardımlarda bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi

Kırtasiye ve giysi yardımı alan öğrenciler de, yardımı gerçekleştiren Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve idarecilerine teşekkür etti.

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