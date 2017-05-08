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Siverek’te İş-kur Kurası Noter Huzurunda Yapıldı

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Siverek’te İş-kur Kurası Noter Huzurunda Yapıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İş-Kur'un Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP) kapsamında işe alınacak 258 kişi için kura çekimi noter huzurunda...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İş-Kur'un Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP) kapsamında işe alınacak 258 kişi için kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

1550 kişinin başvurduğu, 860 kişinin kuraya dahil edildiği bildirilirken, elenenlerin ise 35 yaşından küçük olmaları nedeniyle kuraya dahil edilmediği belirtildi.

Yenişehir Mahallesi Kapalı Spor Salonunda İş-Kur Siverek Müdürlüğü tarafından noter huzurunda başlayan kura çekimine başvuran 860 kişinin numaralarının yazılı olduğu kağıtlar şeffaf kutuya bırakıldı.

Noter görevlisi tarafından başvuranların numaralarının yazıldığı kağıtların okunmasıyla tamamlanan 258 kişinin isimleri, kurulan projeksiyon cihazıyla katılımcılara gösterildi. Kura da ismi çıkmayan vatandaşlar üzülürken, ismi çıkanlar ise sevinçle ailelerine haber verdi.

Kura çekimlerine gelen vatandaşlar ise, Siverek'te noter huzurunda şeffaf bir kura çekiminin yapıldığını belirterek, kura da haksızlık görmediklerini söyledi.

Listelerin ilgili kurumun ilan panolarına asılacağı ve ismi açıklanan vatandaşların ise 15 Mayıs'ta Siverek Belediyesinde işe başlayacağı öğrenildi.

Siverek’te İş-kur Kurası Noter Huzurunda Yapıldı

Siverek’te İş-kur Kurası Noter Huzurunda Yapıldı

Siverek’te İş-kur Kurası Noter Huzurunda Yapıldı

Siverek’te İş-kur Kurası Noter Huzurunda Yapıldı

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