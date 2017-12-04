Siverek’te Öğrenciler Sinema İle Tanıştı

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dünya Çocukları Derneği (DUCODER) işbirliğiyle "Haydi Çocuklar Sinemaya" projesi çerçevesinde bugüne kadar...

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dünya Çocukları Derneği (DUCODER) işbirliğiyle "Haydi Çocuklar Sinemaya" projesi çerçevesinde bugüne kadar sinemaya gidememiş yaklaşık 100 öğrenci sinemayla tanıştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 araçlık bir konvoy ile gözetmen öğretmenlerle birlikte Şanlıurfa'ya giden öğrenciler, 1950'lerde Kore'de yaşanmış gerçek bir olaydan yola çıkılarak Türk ve Güney Kore yapımı ve Türkiye'nin "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar aday adayı olarak seçilen "Ayla" filmini izledi.

İlk kez sinema ortamında film izleyen öğrencilerin birçoğu filmde geçen duygu yüklü sahnelerde gözyaşlarına hakim olamadı. Film sonrası öğrencilerin Şanlıurfa'yı yakından tanımaları için gezi turu düzenlendi. Program sonunda yemek yiyen öğrenciler Siverek'e döndü.

Dünya Çocukları Derneği kurucu üyesi hukuk fakültesi öğrencisi Hediye Gezici proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dernek olarak sosyal projeler kapsamında değişik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızın hepsi gönüllük esasıyla yapılıyor. Bu projeler kapsamında Siverek ilçemizde sinema görmemiş, sinemaya hiç gitmemiş öğrencilerimizi sinemayla buluşturmak için "haydi çocuklar sinemaya" projesi kapsamında yaklaşık 100 öğrencimizi Şanlıurfa'ya sinemaya getirdik. Dernek olarak amacımız; çocuklara el uzatmaktır. Daha öncede Siverek'te eğitimde çatın olsun projesi ile çatısı akan 3 okulumuzun çatılarını onardık, 4. okulumuzun çatısını da yapmaya başladık."

8. sınıf öğrencisi Furkan Özgeyik geziden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okul arkadaşlarımızla birlikte Siverek'ten Şanlıurfa'ya geldik, arkadaşlarla güzel bir gezi gerçekleştirdik. Daha sonra Ayla isimli çok güzel bir sinema izledik. Filmde arkadaşlar gibi bende çok duygulandım, hatta bazıları ağladı. Çok güzel bir gezi oldu, bu gezide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında müdürlük olarak devamlı yeniliklere imza atmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Çocuklarımızın imkansızlıklar nedeniyle göremedikleri, gidemedikleri birçok yere geziler düzenliyoruz. Bugünde Dünya Çocukları Derneği katkılarıyla bugüne kadar sinemaya gidememiş yaklaşık yüz öğrencimizi Şanlıurfa'ya sinemaya götürdük. Bu gibi sosyal içerikli çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.