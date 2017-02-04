Sivil Polis Sürücüye 3 Ceza Kesti

Şehirlerarası otobüslerde sivil trafik uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte Ankara'dan Bilecik'e özel bir seyahat firmasıyla gelen polis memuru,...

Şehirlerarası otobüslerde sivil trafik uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte Ankara'dan Bilecik'e özel bir seyahat firmasıyla gelen polis memuru, otobüs sürücüsünün üç kural ihlalini belirleyerek 299 lira ceza keserken, bunlardan birinin sigara olması "Pes" dedirttirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya başladı. Bu uygulama kapsamında Ankara AŞTİ'den Bilecik'e özel bir seyahat firmasıyla gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Denetleme Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Ercüment Çevrim, güzergah üzerinde trafikte yaşanan ihlalleri değerlendirerek üç hususta şoför Hüseyin Çavaş'a ceza kesti. Çavaş'a kesilen cezalardan biri pes dedirten cinsten olurken sürücü neye uğradığını şaşırdı. Çavaş'a yolculuk esnasında sigara içmesinden 109 lira, emniyet kemeri takmamasından 95 lira, yolculuk sırasında cep telefonu ile konuşmaktan 95 lira olmak üzere toplam 299 lira ceza kesildi.