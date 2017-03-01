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Sivil Savunma Günü Ve Deprem Haftası Etkinliği Düzenledi

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Sivil Savunma Günü Ve Deprem Haftası Etkinliği Düzenledi
Yozgat Bozok Üniversitesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğiyle "28 Şubat Sivil Savunma Günü" ve "1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında...

Yozgat Bozok Üniversitesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğiyle "28 Şubat Sivil Savunma Günü" ve "1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcısı Hikmet Şelli Aybar, İl AFAD Müdür Vekili Abdulkadir Karakoç, daire müdürleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Yozgat İl AFAD Müdür Vekili Abdulkadir Karakoç yaptı. Karakoç sivil savunmanın önemine dikkat çekerek,"Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftasının kutlanmasındaki amaçlarının doğal afetler karşısında vatandaşların bilgilendirilmesi ve afetlere karşı dirençli toplum oluşturulması noktasında toplumu bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ise,"Bizim kültürümüzde en önemli yardım insanların en çok ihtiyaç duydukları anda yapılan yardımdır. İnsanlar en çok, başlarına beklenmedik felaketler geldiğinde kendilerine yardım edilmesini ve ellerinden tutulmasını isterler. Bu yardımı birey olarak yaparız. Birey olarak yaptığımızda kendi değerlerimiz ve kültürümüz açısından çok önemli olduğunu düşünürüz. Ama bunu organize olarak yapmak elbette çok daha etkili bir yardımdır ve hayat kurtarma adına çok önemlidir. Bunun eğitimini almak ise yapılacak yardımın kalitesini artırır ve zamanında ulaşmasını sağlar. Bugünlerin felaket günlerine hazırlık adına önemle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum"dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarının gününü kutlayan Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz ise deprem konusunda toplumun daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sivil Savunma Günü Ve Deprem Haftası Etkinliği Düzenledi

Sivil Savunma Günü Ve Deprem Haftası Etkinliği Düzenledi

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