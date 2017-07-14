Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’ndan 15 Temmuz Açıklaması

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasını okuyan Genç HUDER Samsun Şube Başkanı Nurullah Yarlıgaç, "Bizler 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain FETÖ darbe girişimini birinci yıl dönümünde, milli iradenin yanında yer alan ülkemize milletimize ve demokrasimize sahip çıkan tüm halkımızı saygıyla selamlıyoruz. 15 Temmuz 2016 milletimiz, ümmetimiz ve gelecek nesillerimiz için bir milat, istiklalimize ve istikbalimize kast edenlere karşı şanlı bir direniş, insanlık için yeni bir sayfa ve yepyeni bir ruhtur. Bu ruhu yaşatmaya söz veriyoruz. Vatan için şehit olan asker, polis ve tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.

Basın açıklamasına Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.